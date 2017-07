LAZIO, LOTITO LAVORA A RINNOVO DE VRIJ

31 luglio 2017

Prosegue la trattativa tra la Lazio e Stefan De Vrij per il rinnovo. E secondo Il Messaggero Claudio Lotito pensa che ci siano ancora i margini per la firma del difensore olandese, che ha il contratto in scadenza nel 2018. La svolta potrebbe arrivare con l'inserimento di una clausola al ribasso, ovvero intorno ai 15-20 milioni di euro, a differenza della prima offerta con ingaggio a 2 milioni e clausola da 25-30 milioni.