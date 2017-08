LAZIO, LOTITO: "KEITA VUOLE SOLO LA JUVE, MA..."

19 agosto 2017

Claudio Lotito dice la sua sul caso Keita. "Al giocatore abbiamo proposto lo stesso ingaggio di Klose (oltre 2 milioni, ndr), il calciatore più pagato sotto la mia gestione. La risposta è stata che il ragazzo voleva andar via dalla Lazio. Offerte? Ce ne sono state tre ufficiali, tutte documentabili. Il Milan ci avrebbe dato 35 milioni, il West Ham 32, il Napoli 30. Keita e il suo procuratore hanno risposto che non interessava nessuna delle tre, che la destinazione gradita era la Juve. Il giocatore me lo ha ribadito ad Auronzo di Cadore. La Juve ritiene congrua la somma di 15 milioni, io però non posso cedere un giocatore alla metà dell`offerta più bassa tra quelle ricevute", ha detto alla Gazzetta.