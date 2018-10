LAZIO, LOTITO: "IL 17 AGOSTO È ARRIVATA UN'OFFERTA INDECENTE PER MILINKOVIC-SAVIC"

01/10/2018

Sergej Milinkovic-Savic non avrebbe mai lasciato la Lazio nell'ultima sessione di calciomercato. Lo ha spiegato il presidente biancoceleste Claudio Lotito: "Avevo preso un impegno con l’allenatore che non lo avrei venduto in questa stagione, anche se ho ricevuto un’offerta importantissima il penultimo giorno di mercato. Avevamo un piano per sostituirlo, ma non c’era tempo", ha detto in un'intervista a Il Tempo. Poi ha lanciato una frecciata alla Lega Serie A, che ha cambiato la regola sulla fine della sessione estiva: "Qualche benpensante ha ritenuto di anticipare la chiusura in mia assenza, ma la Lega con questa delibera si è condannata da sola ad avere dei danni, togliendoci la possibilità di fare operazioni fino al 31 agosto come in Inghilterra, Spagna o Francia. Quando arriva un’offerta il 17 agosto e il 18 chiude il mercato, non potevo cederlo, ma soprattutto per la promessa fatta al tecnico: sono abituato a rispettare gli impegni che prendo". Non è, comunque, entrato nei dettagli della proposta: "Le cifre non si dicono, ma sicuramente era un’offerta indecente che penso nessuno in Italia avrebbe mai rifiutato, lo dico senza paura di essere smentito. Non lavoro per il denaro, a me piace vincere le sfide, vedremo se ho sbagliato o ho avuto ragione a farlo. Avrei potuto vendere tanto ma non l’ho fatto".