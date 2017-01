LAZIO, LONTANO IL RINNOVO DI BIGLIA

21 gennaio 2017

Il futuro di Lucas Biglia sembra sempre più lontano dalla Lazio. Stando a TMW, il rinnovo del contratto tarda ad arrivare per i bonus legati alle presenze e per le garanzie tecniche chieste dall'argentino per capire i reali obiettivi del club nei prossimi anni. Biglia, infatti, vorrebbe giocare la Champions e l'agente del giocatore è arrivato a Roma per un confronto con la società.