LAZIO, L'OBIETTIVO PER LA MEDIANA È VIVIANI

11 gennaio 2018

La Lazio fissa un obiettivo di mercato: Federico Viviani, centrocampista della Spal, classe 1992. Come racconta Il Tempo, il giocatore piace molto al tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi. Un’operazione, però, destinata a svilupparsi e magari chiudersi soltanto in estate. Viviani è attualmente in prestito al club ferrarese dal Verona, squadra con la quale ha un contratto fino al 2020. A fine campionato la Lazio sembra seriamente intenzionata a fare un’offerta all’Hellas pur di mettere a disposizione di Inzaghi il giocatore.