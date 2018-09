LAZIO, L'AGENTE DI RADU: "RINNOVO? NON NE ABBIAMO PARLATO"

19/09/2018

L'agente di Stefan Radu, Matteo Materazzi, ha fatto il punto sul contratto del difensore della Lazio, dato per vicino al rinnovo sino al 2021. "Non so come mai stia circolando questa notizia. Anche perché, non ho ancora visto la Lazio per discutere di questo argomento", ha detto a calciomercato.it.