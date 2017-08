LAZIO: KEITA NON SI PRESENTA ALL'ALLENAMENTO

16 agosto 2017

Nessuna traccia di Keita a Formello alla ripresa degli allenamenti della Lazio dopo i due giorni di riposo concessi da mister Inzaghi. Assente ingiustificato l'attaccante senegalese, ormai in guerra aperta con il club biancoceleste in seguito alla mancata convocazione per la gara di Supercoppa vinta contro la Juventus per 'scelta tecnica'. Cui ha fatto seguito il tweet d'attacco contro la società: "Ora vedrò cosa fare".