LAZIO, KEITA CHIEDE 3,5 MILIONI PER RINNOVARE

15 marzo 2017

Stando a quanto riferisce Il Messaggero, l'esterno d'attacco della Lazio Keita Balde ha fissato la sua richiesta al club biancoceleste per rinnovare il contratto in scadenza 2018. Il senegalese percepisce attualmente 700mila euro, ma vorrebbe 3,5 milioni per rimanere. Alla finestra ci sono sempre Milan, Inter e Juventus, pronte ad intervenire qualora la Lazio e Keita non trovassero un accordo.