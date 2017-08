Lazio, Keita assente ingiustificato alla ripresa

16 agosto 2017

Nessuna traccia di Keita a Formello alla ripresa degli allenamenti della Lazio dopo i due giorni di riposo concessi da mister Inzaghi. Assente ingiustificato l'attaccante senegalese, ormai in guerra aperta con il club biancoceleste in seguito alla mancata convocazione per la gara di Supercoppa vinta contro la Juventus per 'scelta tecnica'. Cui ha fatto seguito il tweet d'attacco contro la società: "Ora vedrò cosa fare".

Intanto Keita ha disertato la prima seduta della Lazio in vista dell'esordio in campionato di domenica sera all'Olimpico contro la Spal: la rottura con il club biancoceleste è totale. "A Keita la società non ha fatto un'offerta di rinnovo contrattuale adeguata e non l'ha convocato per la prima partita importante della stagione. Non dico che non ha giocato, non è stato neppure convocato. Evidentemente non intende investire sul giocatore. Il resto sono chiacchiere che servono solo a mascherare questa realtà", ha scritto su Twitter l'agente del giocatore, Roberto Calenda. Ora la prossima mossa tocca a Lotito, che intanto ha mandato un messaggio alle pretendenti: "Se una società vuole Keita, deve accontentare anche noi. Il giocatore, finora, ha sempre detto no. Se ha un club di suo gradimento va bene, però questo deve portare una proposta pari non dico alla più elevata delle altre, ma almeno alla più bassa". Juve avvisata.