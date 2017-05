LAZIO, INZAGHI: "VOGLIO CHE KEITA RIMANGA"

6 maggio 2017

Nel corso della conferenza stampa pre Lazio-Sampdoria, Simone Inzaghi ha parlato del futuro di Keita Balde. Ci sono dei problemi contrattuali, Keita è uno di questi calciatori, lo vorrei con noi anche in futuro - ha spiegato l'allenatore -. Lo stimo, fa la differenza, sta bene nel gruppo, si sacrifica, lavora, è uno che vorrei sempre con me. La società conosce il mio pensiero, farà di tutto per accontentarmi".