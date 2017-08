LAZIO, INZAGHI: "SERVE QUALCHE INNESTO"

12 agosto 2017

Alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juve, il tecnico della lazio Simone Inzaghi ha parlato anche di mercato: "Per costruire grandi squadre bisogna dare continuità al gruppo. Con Biglia la società ha fatto il possibile per trattenerlo, io stesso l'ho fatto. Lui però aveva già fatto la sua scelta a fine stagione. Ora sono soddisfatto dei ragazzi arrivati. Quest'anno avremo tre competizioni e avremo bisogno di altri innesti per essere pronti. Keita? Io osservo tutto e guardo i volti dei miei ragazzi. Nella mia testa c'è il pensiero che i miei giocatori devono dare il 100%. Se vedrò questo in Keita giocherà, altrimenti guarderò gli altri ragazzi".