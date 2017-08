LAZIO, INZAGHI: "KEITA? NESSUNO INDISPENSABILE"

19 agosto 2017

Simoe Inzaghi parla di Keita e del caso di mercato. "Su Keita avrei puntato anche per questa partita ma nell'ultima settimana non ho visto gli atteggiamenti giusti e non lo potevo anteporre agli altri ragazzi. Non mi piacevano i suoi atteggiamenti nell'ultima settimana, ho deciso di escluderlo. Per me sono tutti importanti, ma nessuno è indispensabile. Ma se dovesse andare via, dovrebbe essere sostituito immediatamente", ha detto l'allenatore biancoceleste.