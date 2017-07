LAZIO, INZAGHI: "BIGLIA? CI HO PROVATO FINO ALL'ULTIMO..."

22 luglio 2017

Dal Simone ritiro di Auronzo di Cadore, Simone Inzaghi ha parlato del tentativo di convincere Lucas Biglia a rimanere alla Lazio. Biglia? Ho provato a porre un rimedio, alla fine nelle ultime due partite dello scorso anno mi aveva detto che aveva voglia di cambiare. Era una persona importante nello spogliatoio, la società mi aveva dato carta bianca. Se fossi riuscito a sistemare la situazione, non ci sarebbe stato alcun problema. Ho provato fino all’ultimo, ma ho trovato una persona che aveva già deciso di sposare un altro progetto. Avevo dato per scontato che Biglia rinnovasse il contratto essendo il nostro capitano, non ero a conoscenza di trattative. Dopo la finale di Coppa Italia, mi disse che avrebbe voluto cambiare squadra. Rimasi un po’ allibito, non credevo fosse una sua intenzione. Pensavo fosse rimasto per anni il nostro capitano, ma vediamo che nel calcio tutto cambia in poco tempo".