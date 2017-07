LAZIO, INZAGHI: "BACCA E FALCINELLI? OTTIMI"

22 luglio 2017

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato di mercato, in special modo dei due attaccanti nel mirino dei biancocelesti, Bacca e Falcinelli: "Sono due ottimi attaccanti. Ci sono dei profili che stiamo valutando, dobbiamo individuarli al più presto, a volte è meglio non fare uscire i nomi, abbiamo visto quello che è successo con Borini, ci avevo parlato, era un giocatore nostro e avrebbe trovato il suo posto ideale. Poteva essere un Immobile bis. Poi ha scelto un'altra strada, ce ne siamo fatti una stagione. Dobbiamo trovarne uno in fretta, dobbiamo dare certezze ai nostri tifosi