LAZIO, INZAGHI: "ARRIVI SOLO CON CESSIONI"

15 gennaio 2017

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, Simone Inzaghi ha tracciato le strategie di mercato della Lazio. "Faremo qualcosa solo se qualcuno uscirà. Dopo la sosta avevamo due gare in casa e dovevamo vincere per forza. L’abbiamo fatto e io in queste settimane ho pensato solo al campo" ha spiegato a 'Premium Sport'.