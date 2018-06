LAZIO, IN SETTIMANA SI CHIUDE PER ACERBI

17/06/2018

Giorni decisivi per il passaggio di Acerbi alla Lazio. Tra i biancocelesti e il Sassuolo ballano ancora cinque milioni di differenza - 10 milioni l'offerta capitolina, 15 la richiesta dei neroverdi -. Secondo La Gazzetta dello Sport, in settimana ci sarà l'incontro tra le due società, che potrebbero venirsi incontro per una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro.