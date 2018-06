LAZIO: IL WEST HA SALE A 34 MLN PER FELIPE ANDERSON

15/06/2018

Passi avanti nella trattativa fra Lazio e West Ham per la cessione di Felipe Anderson. Secondo quanto riporta il Daily Mail, gli Hammers avrebbero alzato l'offerta a 25 milioni di sterline più 5 di bonus (circa 34 milioni di euro) per il 25enne attaccante brasiliano che preme per trasferirsi alla corte di Manuel Pellegrini. Le distanze sono sempre più vicine, con la Lazio che vorrebbe non meno di 40 milioni di euro per il suo giocatore. In Inghilterra sono fiduciosi che l'affare andrà in porto la prossima settimana.