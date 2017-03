LAZIO, IL SOGNO É IL "CHOLITO"

9 marzo 2017

L'obiettivo numero uno della Lazio nella prossima stagione è ambizioso: Giovanni Simeone. Il "Cholito" è individuato da Lotito come partner ideale di Ciro Immobile ed avrebbe manifestato il suo interesse al presidente del Genoa Enrico Preziosi. Un'operazione difficile, ma resa possibile dalla cessione, sempre più probabile, di Keita Balde. Il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2018 e la società biancoceleste potrebbe lasciarlo partire per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Poi partirà l'assalto all'attaccante argentino del Genoa. Lo riporta Il Corriere dello Sport.