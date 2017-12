LAZIO, IDEA IZZO PER IL DOPO DE VRIJ

26 dicembre 2017

La Lazio si sta muovendo nel caso dovesse trovare un sostituto per de Vrij. Tra i nomi caldi c'è anche quello di Armando Izzo, per il quale il Genoa chiede 10 milioni di euro, ma è disposto a cederlo solo a giugno. Per questo il difensore potrebbe essere acquistato subito, ma lasciato al Grifone sino a fine stagione.