LAZIO, FELIPE ANDERSON A UN PASSO DAL WEST HAM

14/06/2018

Secondo quanto riporta Ilmessaggero.it, Felipe Anderson starebbe per lasciare l'Italia e la Lazio per andare a giocare al West Ham, in Premier League. Gli inglesi offrono 30 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Così l'affare dovrebbe andare in porto nelle prossime ore, con Tare pronto a chiudere in terra inglese. Felipe Anderson nelle scorse settimane avrebbe informato la società della sua volontà di cambiare aria.