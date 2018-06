LAZIO: DURMISI AD UN PASSO

14/06/2018

Simone Inzaghi può sorridere, il primo rinforzo biancoceleste arriva dalla Spagna. Nelle prossime ore, infatti, la Lazio è pronta a chiudere con il Betis Siviglia per l'esterno classe '94 Riza Durmisi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo è previsto per quest'oggi l'incontro con gli intermediari del club spagnolo, intesa raggiunta sulla base di 7 milioni per il danese. L'acquisto del terzino, che potrà essere una pedina fondamentale del 3-5-2 di Inzaghi, chiuderebbe così all'arrivo di Laxalt dal Genoa.