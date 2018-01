LAZIO, DEPORTIVO E LEVANTE SU CAICEDO

11 gennaio 2018

Dalla Spagna rimbalza l'interesse di due club per Felipe Caicedo, arrivato alla Lazio dall'Espanyol. Sull'attaccante di Simone Inzaghi ci sono Deportivo La Coruna e Levante, che vorrebbero riportare in Liga l'ecuadoriano che in questa stagione ha segnato 4 reti.