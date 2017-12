LAZIO-DE VRIJ: SCONTO SULLA CLAUSOLA PER NON PERDERLO A ZERO

21 dicembre 2017

Il caso De Vrij tiene ancora banco in casa Lazio. L'ultima parola sul rinnovo spetta al giocatore, ma il nodo della questione ruota attorno alla cifra della clausola rescissoria. Secondo il Corriere dello Sport, mentre Lotito chiede almeno 40 milioni per liberare il giocatore, gli agenti dell'olandese sperano che la Lazio possa accontentarsi di una cifra tra 15 e i 20 milioni, raddoppiando (o triplicando) la spesa di 7 milioni fatta ai tempi dell’acquisto dal Feyenoord. Potrebbe essere questa l'ultima chance per non perdere il giocatore a costo zero a giugno.