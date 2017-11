LAZIO-DE VRIJ, INCONTRO A BREVE

1 novembre 2017

Potrebbe essere arrivata alla sua conclusione la trattativa con la Lazio per il rinnovo di Stefan De Vrij. Secondo il Corsport, è previsto a giorni un incontro con il manager del difensore olandese in scadenza a giugno. Filtra ottimismo anche se gennaio, e il possibile inserimento di un altro club, non è lontano.