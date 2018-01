LAZIO, DE VRIJ ASPETTA IL BARCELLONA

2 gennaio 2018

Anche il Barcellona sulle tracce di Stefan De Vrij, il 25enne difensore olandese in scadenza di contratto a giugno. Con le trattative per il rinnovo in stand-by, sul giocatore hanno messo gli occhi da tempo l'Inter e la Juventus in Italia. In particolare i nerazzurri sarebbero pronti ad uno sforzo economico pur di portare De Vrij a Milano già a gennaio. Secondo il Mundo Deportivo, però, il centrale orange avrebbe chiesto tempo all'Inter in attesa di una chiamata del Barcellona. Il club azulgrana a gennaio dovrebbe perdere Javer Mascherano, destinato ad andare in Cina e potrebbe pertanto essere costretto a tornare sul mercato dei difensori.