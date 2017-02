LAZIO, CASO KEITA: TARE LITIGA COL PROCURATORE

20 febbraio 2017

Si complicano sempre di più i rapporti tra la Lazio e Keita nonostante il gol decisivo a Empoli e l'apparente riappacificazione con i tifosi. Il direttore sportivo Igli Tare, interpellato a proposito di possibili trattative per l'estero, ha detto di non conoscere il procuratore del giocatore. Secca e piccata la replica dell'agente, Roberto Calenda, che su Twitter ha scritto: "Un ds dovrebbe conoscere la situazione dei suoi calciatori. E' il suo lavoro. Eppure nel 2017 c'è ancora chi non sa chi sia l'agente di un giocatore del suo stesso club...". Secondo il Corriere dello Sport è atteso l'annuncio del rinnovo della procura, scaduta il 10 febbraio, e se Keita continuasse effettivamente a essere rappresentato da Calenda, per i biancocelesti a questo punto diventerebbe difficile pensare di sedersi a un tavolo e discutere del rinnovo del giocatore.