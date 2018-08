LAZIO, CAICEDO VERSO L'ADDIO: PUO' ARRIVARE WESLEY

15/08/2018

Potrebbero esserci movimenti nelle ultime ore di mercato in casa Lazio. Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, il Rayo Vallecano avrebbe presentato un'offerta per Caicedo. In caso di partenza dell'ecuadoregno, potrebbe ripartire l'assalto a Wesley, che il Bruges intende cedere per una cifra comunque non inferiore ai 13 milioni di euro.