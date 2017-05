LAZIO, BERISHA PER ARRIVARE A PETAGNA

11 maggio 2017

La Lazio tenta il colpo Petagna. I biancocelesti sono a caccia di un attaccante per la prossima stagione e sembrano intenzionati a giocarsi la carta Berisha (che l'Atalanta sembra intenzionata a riscattare) per mettere le mani sul cartellino dell'attaccante nerazzurro. Per Tare le alternative sono Sébastien Haller dell'Utrecht e Enes Unal del Manchester City.