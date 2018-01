LAZIO, BADELJ PUÒ ARRIVARE GIÀ A GENNAIO

5 gennaio 2018

La Lazio può provare il blitz già a gennaio per portare in biancoceleste Milan Badelj. Il centrocampista della Fiorentina ha il contratto in scadenza a fine stagione e le trattative per il rinnovo sembrano non arrivare a una fumata bianca. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la chiave per poter giocare d’anticipo sulla concorrenza da parte della Lazio sarebbe il cartellino di Danilo Castaldi, attualmente al Benevento, che potrebbe finire in viola a titolo definitivo.