LAZIO, ALVARO GONZALEZ DAVANTI ALLA FIFA PER RESCINDERE

2 febbraio 2017

Come rivelato da Tuttosport, Alvaro Gonzalez procederà per vie legali davanti alla Fifa per liberarsi dalla Lazio. Il centrocampista argentino ormai fuori rosa da tempo, vede negarsi dalla società biancoceleste una rescissione consensuale, quindi ha deciso di rivolgersi al massimo organo di governo del calcio mondiale per tornare in Argentina.