Lavezzi: "Per la Cina ho rifiutato Inter, Manchester United e Chelsea"

29 febbraio 2016

La Cina di Ezequiel Lavezzi è bellissima: "Sono venuto all'Hebei Fortune per il progetto di sviluppo del club, oltre che per l'aspetto finanziario. Sono affascinato dalla cultura cinese" ha detto l'argentino. Poi la conferma su un retroscena di mercato: "Avrei potuto firmare per Inter, Manchester United o Chelsea ma ho scelto di volare in Cina anche se so che con la Nazionale la mia esperienza è ormai chiusa".