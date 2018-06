LAUTARO MARTINEZ: "CON L'ATLETICO ERA TUTTO FATTO, MA POI L'INTER..."

4 giugno 2018

"La scelta migliore per me era l'Inter: siamo molto contenti della decisione presa". Cosi' Lautaro Martinez, intervistato ai microfoni di Fox Sports Argentina, torna a parlare del suo prossimo approdo al club nerazzurro anche se avrebbe preferito restare al Racing almeno fino alla dicembre. "Le decisioni sono sempre state mie. Con l'Atletico Madrid era tutto fatto - ha rivelato il Toro - poi ci sono stati dettagli che hanno fatto saltare la trattativa". Quindi sull'affondo dei nerazzurri, Martinez ha detto: "Quello che ha pagato l'Inter per me e' follia: a noi gia' la clausola di 9 milioni di sembrava altissima. Ora mi piacerebbe giocare con Icardi".