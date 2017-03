LAS PALMAS, SPUNTA RANIERI

10 marzo 2017

C'è anche una possibile pista spagnola nel futuro di Claudio Ranieri. Tra le tante squadre che stanno pensando di affidare la panchina al tecnico romano, esonerato dal Leicester, ci sarebbe anche il Las Palmas, ambizioso club di Liga. Secondo 'As', nel caso non andassero a buon fine le trattative con Quique Setien per il rinnovo di contratto, i gialloblù avrebbero individuato come possibile sostituto l'allenatore campione d'Inghilterra.