LAS PALMAS, PRESENTATO AQUILANI

28 agosto 2017

Alberto Aquilani è un nuovo giocatore del Las Palmas. Presentazione, maglia numero 25 e prime parole per il centrocampista: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Ho parlato con Boateng e mi ha detto che questo è un posto meraviglioso in cui vivere. E poi ho sempre sognato di giocare nella Liga".