LAPADULA, GENOA IN POLE

19 aprile 2017

Sembra già conclusa l'avventura al Milan di Lapadula. L'attaccante non ha trovato spazio con Montella e a giugno potrebbe cambiare aria. Stando a Calciomercato.com, in prima fila per il bomber c'è il Genoa, che aveva già provato ad acquistarlo prima che i rossoneri si inserissero.