La "Via Galactica" post CR7: il Real va su Neymar e Mbappé. E Perez cancella il portoghese

04/07/2018

Due operazioni "spaventose" per i comuni mortali ma a quanto pare non per il Real, non per Florentino Perez. Il presidentissimo blanco ha un debole per O Ney, un'ammirazione dichiarata, tanto dichiarata da aver provocato la rottura con Cristiano Ronaldo e alterato i rapporti con il Psg qatariota. Neymar, come riportato due giorni fa dalla tv pubblica spagnola, rappresenterebbe un investimento da oltre 300 milioni, cui si andrebbe ad aggiungere uno stipendio di circa 37 milioni. Cifre spropositate ma che, a quanto pare, non sono considerate tali dal numero uno del Real.



Il brasiliano come primo obiettivo, Mbappé come secondo. Il francese, già cercato un anno fa prima del suo sbarco al Psg, rappresenta nella mente di Perez il nuovo Ronaldo (non Cristiano ma il Fenomeno, acquistato nel lontano 2002 dall'Inter). Il club francese lo ha riscattato dal Monaco a fronte di un esborso di 180 milioni pattuiti la scorsa estate. Il suo gran Mondiale ne ha ulteriormente aumentato il valore, lievitato ben oltre i 200. Secondo alcune indiscrezioni, i Merengues addirittura si sarebbero già fatti sotto in maniera concreta con il Psg, anche se mercoledì il Real ha negato seccamente con un comunicato: "A seguito delle informazioni pubblicate nelle ultime ore a proposito di un presunto accordo tra il Real Madrid e il Psg per il giocatore Kylian Mbappé, il Real Madrid comunica che sono completamente false. Il Real Madrid non ha realizzato alcuna offerta né al Psg né al giocatore e condanna la diffusione di questo tipo di informazioni non verificate". Smentite prevedibili e di rito, ma l'interesse dei blancos resta concreto e quella che oggi pare un'operazione impossibile per tutti, non lo è e non lo può essere per il club campione d'Europa negli ultimi tre anni. Il Real dei Galacticos.