LA SAMPDORIA SOGNA BACCA

11 agosto 2017

La Sampdoria, che ha già ceduto Muriel e molto probabilmente a breve cederà Schick, è a caccia di un attaccante e, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo è Carlos Bacca. I blucerchiati, che vogliono il colombiano ma non possono accogliere le richieste del Milan e nemmeno quelle del colombiano per quanto riguarda l'ingaggio, sperano in uno sconto da parte dei rossoneri.