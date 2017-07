LA SAMP VUOLE COLLY

22 luglio 2017

La Sampdoria si avvicina a Omar Colly, il difensore del Gent entrato nel mirino della società doriana da alcune settimane. Tra lunedì e martedì dovrebbe arrivare la risposta del club belga dopo l'ultima proposta per il centrale di 24 anni che è anche capitano della Nazionale del Gambia: infatti la Sampdoria ha offerto 8 milioni per il cartellino del giocatore, dopo che il Gent aveva detto no ai sei milioni proposti in precedenza. Questo rilancio della Sampdoria avrebbe convinto la società belga mentre con l'entourage del giocatore era già stato raggiunto un accordo sulla base di quadriennale a un milione di euro a stagione.