La Roma vicina a chiudere per Jonathan Silva

31 gennaio 2018

E' già sfumata l'ipotesi Daley Blind per la Roma per sostituire il partente Emerson. I giallorossi, infatti, sarebbero molti vicini a chiudere per Jonathan Silva, terzino argentino con passaporto italiano dello Sporting Lisabona. In questo caso si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo: operazione da 6 miliono di euro al club portoghese e contratto di cinque anni al giocatore. Silva, classe 1994, ha il contratto in scadenza nel 2022.