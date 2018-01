LA ROMA TORNA SU ZIYECH DELL'AJAX

15 gennaio 2018

La Roma punta nuovamente Hakim Ziyech, come indirettamente confermato anche dal ds dell’Ajax, Overmars, che come si legge su Il Corriere dello Sport non vorrebbe lasciarlo partire in questo mercato di gennaio. Un'operazione, però, che sarebbe vincolata alla cessione di un big dei giallorossi. Il centrocampista marocchino della squadra olandese, classe 1993, è finito dunque nel mirino del direttore sportivo Monchi.