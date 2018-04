LA ROMA SEGUE KLUIVERT JR

3 aprile 2018

In attesa di provare a rinnovare il contratto del terzino classe '99 Luca Pellegrini (in scadenza a giugno), la Roma si mette in fila per Justin Kluivert, figlio dell'ex milanista. Il giovane esterno olandese dell'Ajax, 18 anni, è seguito anche da Barcellona e Manchester United ed è legato al club di Amsterdam fino al 2019.