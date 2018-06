LA ROMA PUNTA IL GIOVANE KAGAN DEL FENERBAHCE

1 giugno 2018

La Roma continua a guardare il mercato turco in vista della prossima stagione, dopo aver visto giusto su Under, i giallorossi adesso sembrano aver messo nel mirino il centrocampista Oguz Kagan del Fenerbahce. Secondo quanto riportato da sabah.com.tr e rilanciato da La Gazzetta dello Sport, il classe 1999 è seguito da molte big del calcio europeo tra cui anche Manchester City, Arsenal e Bayer Leverkusen. Per il suo cartellino serve una cifra che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro.