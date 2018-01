LA ROMA PUNTA FORTE SU BERESZYNSKI

10 gennaio 2018

Bartosz Bereszynski nel mirino della Roma. Il terzino destro in forza alla Sampdoria è il primo obiettivo del club giallorosso in caso, ormai sempre più probabile, di partenza di Bruno Peres. Classe 1992, secondo fonti polacche il club capitolino si sarebbe già mosso per chiedere informazioni alla società blucerchiata in merito alla possibilità di avere subito l’esterno. Da Genova, però, hanno confermato la volontà di trattenere il giocatore almeno fino a giugno, quindi qualsiasi trattativa sarebbe solo in funzione del mercato estivo.