LA ROMA PENSA A MIRANTE PER IL DOPO-SKORUPSKI

3 gennaio 2018

Porte girevoli in casa Roma: il secondo portiere Skorupski è in uscita. Il polacco piace al Genoa e per questo i giallorossi iniziano a pensare alle possibili alternative. L'idea è quella di portare a Trigoria Mirante, numero uno del Bologna che già in estate era stato vicino alla Roma. Il 34enne costerebbe sui 2 milioni e sarebbe un'alternativa di sicuro affidamento.