LA ROMA NON MOLLA MAHREZ

23 luglio 2017

Nonostante il no del Leicetser che ha rifiutato una prima offerta da 23 milioni, la Roma non ha intenzione di mollare la presa su Riyad Mahrez. Secondo il Corriere dello Sport i giallorossi avrebbero da tempo un'intesa con il giocatore e non è escluso che Monchi possa rilanciare offrendo agli inglesi una cifra vicina ai 30 milioni per convincerli a lasciar partire l'esterno algerino.