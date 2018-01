La Roma ha preso Jonathan Silva

31 gennaio 2018

Sfumata l'ipotesi Daley Blind, la Roma ha trovato subito il sostituto del partente Emerson. Visite mediche e firma per Jonathan Silva , terzino argentino con passaporto italiano. Arriva dallo Sporting Lisbona in prestito fino al 30 giugno 2018. L'accordo prevede inoltre il diritto di opzione in favore della Roma per l'acquisizione dei diritti a titolo definitivo. "Forza Roma", le sue parole all'arrivo in mattinata a Fiumicino.

Jonathan Silva è stato avversario della Juve nel girone di Champions League e per questo non potrebbe essere schierato da Di Francesco negli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk. Con la prima sciarpa giallorossa al collo, l'esterno, finora in forza allo Sporting Lisbona, ha posato sorridente per le prime foto allo scalo romano dopo essere sbarcato, poco dopo le 11.00, con un volo di linea da Lisbona. Cappellino e felpa neri, jeans e zainetto in spalla, Silva, accolto dallo staff giallorosso, ha più volte fatto cenni della mano a chi, incuriosito, lo ha avvicinato nel tragitto dal ritiro bagagli all'uscita del Terminal 3, dove lo attendeva un'auto che lo ha prelevato per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. "Sono molto felice di essere arrivato alla Roma, per me è incredibile. Sono molto motivato: voglio dare il mio contributo a questo grande gruppo di giocatori", ha dichiarato Silva. "Sono molto contento dell'arrivo di Jonathan, è un giocatore giovane che ha già dimostrato personalità e qualità, caratteristiche che gli hanno permesso di giocare in un club importante come lo Sporting" ha affermato il ds della Roma, Monchi. Riguardo al problema al ginocchio accusato in questa stagione che lo ha costretto a operarsi, Silva appare fiducioso. "Sto abbastanza bene, nel giro di poco tempo potrò allenarmi con la squadra. Sono contento e motivato ed essere qui è un ulteriore stimolo per accelerare il mio rientro in campo".



Contemporaneamente, comunque, si lavora anche alle uscite, con Bruno Peres, che sembra interessare al Valencia. Dopo il no al Genoa (scambio con Laxalt) e l'occasione Siviglia saltata, nella Capitale puntano a incassare 11 milioni di euro.