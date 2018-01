La Roma ha preso Jonathan Silva: subito le visite mediche

31 gennaio 2018

Jonathan Silva è stato avversario della Juve nel girone di Champions League e per questo non potrebbe essere schierato da Di Francesco negli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk. Con la prima sciarpa giallorossa al collo, l'esterno, finora in forza allo Sporting Lisbona, ha posato sorridente per le prime foto allo scalo romano dopo essere sbarcato, poco dopo le 11.00, con un volo di linea da Lisbona. Cappellino e felpa neri, jeans e zainetto in spalla, Silva, accolto dallo staff giallorosso, ha più volte fatto cenni della mano a chi, incuriosito, lo ha avvicinato nel tragitto dal ritiro bagagli all'uscita del Terminal 3, dove lo attendeva un'auto che lo ha prelevato per le visite mediche di rito.



Contemporaneamente, comunque, si lavora anche alle uscite, con Bruno Peres, che sembra interessare al Valencia. Dopo il no al Genoa (scambio con Laxalt) e l'occasione Siviglia saltata, nella Capitale puntano a incassare 11 milioni di euro.