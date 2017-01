La Roma ha in mano Kessié: arriva a luglio

29 gennaio 2017

Operazione stile Gagliardini-Inter per i giallorossi. Kessié, esploso quest'anno con l'Atalanta, arriverà in prestito con obbligo di riscatto nel giugno 2018. Costo dell'affare di circa 25 milioni di euro più il cartellino di un giovane della Primavera.



Per un centrocampista in arrivo, eccone uno con le valigie in mano: si tratta di Leandro Paredes che non ha trovato un ruolo da protagonista che si aspettava in questa stagione di rientro dopo il prestito all'Empoli, complice anche la rottura parziale del legamento collaterale laterale della caviglia. Spalletti è pronto a salutarlo e in casa Roma si aspettanno le offerte. Il procuratore dell'argentino ha parlato anche con la Juventus, ma da Torino negano l'interesse. Eppure Paredes potrebbe fare lo stesso percorso di Pjanic. Altrimenti attenzione al Liverpool che potrebbe mettere sul piatto anche 30 milioni di euro. Il tempo stringe e i giallorossi aspettano.