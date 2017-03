LA ROMA ASPETTA MONCHI

15 marzo 2017

Nonostante l'inserimento del Real Madrid, la Roma è convinta di poter arrivare a Ramón Rodríguez Verdejo, in arte Monchi. L'attuale direttore sportivo del Siviglia ha dato la sua parola a James Pallotta per rivestire lo stesso ruolo in giallorosso a partire dalla prossima stagione. Come scrive 'Mundo Deportivo', fonti vicine al club capitolino confermano ottimismo sul buon esito della trattativa. Entro la fine della stagione, verrà definito il contratto del dirigente che andrà ad occupare il posto di Frederic Massara.