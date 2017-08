La risposta del Barcellona: via Neymar subito Coutinho

2 agosto 2017

La risposta vuole essere immediata. Anche come impatto mediatico. Neymar lascia Barcellona, il Barcellona prende Coutinho: questo nei piani della dirigenza blaugrana che entro lunedì 7 agosto, giorno del trofeo Gamper e occasione per presentare la rosa al Camp Nou, punta a chiudere per il brasiliano del Liverpool. L'ex giocatore dell'Inter ha una valutazione pari a 100 milioni: l'ostacolo vero è Jurgen Klopp, fermamente contrario alla cessione del giocatore.